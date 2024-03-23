Американская компания разработает лунную железную дорогу

На первый взгляд, идея поездки по Луне на поезде может показаться странной, но за этим стоит весьма логичное объяснение. Строительство постоянной человеческой базы на Луне потребует инфраструктуры для ее поддержания, включая шахты для добычи водяного льда, ядерные электростанции, фабрики и, конечно же, железные дороги.

Хотя многие считают Луну небольшой, на самом деле это огромное пространство с площадью поверхности, сравнимой с Африкой. Для обеспечения даже ограниченной присутствия на Луне необходим транспортный систем, связывающий различные базы и места деятельности.

Железные дороги, будь то на колесах или на магнитном подвесе, имеют значительный смысл. Они не только имеют логистическую ценность, но и помогают решить одну из основных проблем Луны — пыль. Лунная пыль крайне абразивна и коррозийна. Путешествие на поезде значительно уменьшит контакт между людьми и пылью, которая собирается на скафандрах и оборудовании.

Новый контракт охватывает основы разработки такой железной дороги. Northrop Grumman получила задачу определить интерфейсы и ресурсы, необходимые для создания лунной железной сети, разработать прототипы концепции и архитектуры, а также решить вопросы строительства и обслуживания.