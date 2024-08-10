Американская компания впервые запустила собственный ракетный двигатель Archimedes

Испытание прошло в космическом центре NASA Stennis в Миссисипи, где жидкостный двигатель, работающий на метане и жидком кислороде, был выведен на 102% номинальной мощности. Исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек отметил, что Archimedes готов к полёту и компания не будет использовать уменьшенные версии или прототипы для ускорения разработки.

Archimedes предназначен для использования на многоразовой ракете-носителе Neutron с тягой в 165 тысяч фунтов. Rocket Lab планирует конкурировать со SpaceX: Archimedes — конкурент Falcon 9. Готовая к полётам Neutron должна быть запущена к середине 2025 года.