Наука и технологии
Опубликовано 10 августа 2024, 16:30
1 мин.

Американская компания впервые запустила собственный ракетный двигатель Archimedes

Прошли статические испытания
Американская компания Rocket Lab провела первое успешное статическое испытание своего двигателя Archimedes, что, по заявлениям представителей компании, является важным шагом в разработке многоразовой ракеты Neutron.
Американская компания впервые запустила собственный ракетный двигатель Archimedes

© Rocket Lab

Испытание прошло в космическом центре NASA Stennis в Миссисипи, где жидкостный двигатель, работающий на метане и жидком кислороде, был выведен на 102% номинальной мощности. Исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек отметил, что Archimedes готов к полёту и компания не будет использовать уменьшенные версии или прототипы для ускорения разработки.

Archimedes предназначен для использования на многоразовой ракете-носителе Neutron с тягой в 165 тысяч фунтов. Rocket Lab планирует конкурировать со SpaceX: Archimedes — конкурент Falcon 9. Готовая к полётам Neutron должна быть запущена к середине 2025 года.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#сша
,
#ракета