Американская компания введёт «налог» для непривитых

Так, компания на ежемесячной основе будет брать с них 200 долларов. Причём речь идёт о тех работниках, которые не вакцинируются до 1 ноября, сообщает Bloomberg.

Вместе с тем Delta Air Lines намерена еженедельно проводить обязательное тестирование на COVID-19 среди тех, кто не будет привит до середины сентября 2021 года. Об этом рассказал исполнительный директор Эд Бастьян во внутренней служебной записке.

Через систему штрафов авиаперевозчик хочет «снизить финансовый риск» — в среднем пребывание сотрудников, больных коронавирусом, в больнице обходится фирме в 40 тыс долларов на каждого.

Также с 25 августа все, кто работает в компании, но по каким-то причинам не вакцинировался, буду обязаны ходить в масках во всех помещениях.