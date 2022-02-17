Американская корпорация McDonald's регистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам»

«Па-ра-па-па-паам» — саундтрек из популярной рекламы сети McDonald's, известной в том числе и в России. В заявке указано, что регистрация бренда осуществляется в соответствии с международной классификацией товаров и услуг, предполагающей возможность открытия ресторана.

Таким образом в России может появиться новый ресторан знаменитой сети и, возможно в нём будут представлены новые блюда McDonald's под новым брендом.