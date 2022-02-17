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Американская корпорация McDonald's регистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам»И должна открыть ресторан под новым брендом
Знаменитая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Па-ра-па-па-паам».
«Па-ра-па-па-паам» — саундтрек из популярной рекламы сети McDonald's, известной в том числе и в России. В заявке указано, что регистрация бренда осуществляется в соответствии с международной классификацией товаров и услуг, предполагающей возможность открытия ресторана.
Таким образом в России может появиться новый ресторан знаменитой сети и, возможно в нём будут представлены новые блюда McDonald's под новым брендом.
Источник: Москва