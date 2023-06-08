Американская космическая компания отложила запуск зонда для исследования Венеры

Названия у зонда пока нет. Известно, что передняя часть аппарата имеет сфероконусную форму диаметром 40 см, задняя часть — полусфера. Общая масса зонда — 20,4 кг, 1 кг предназначен для полезной нагрузки — автофлуоресцентного нефелометра (оптического прибора для химического количественного анализа, в котором измеряется концентрация или размер частиц по интенсивности света).

Зонд должен войти в атмосферу Венеры на высоте около двухсот км и начать наблюдения через 180 секунд. Задача аппарата — исследовать состав облачного слоя на высотах 45-60 км, чтобы найти органические молекулы. Весь процесс должен занять не более 330 секунд, после чего сразу начнётся передача всех собранных данных на Землю.

Зонд выведет в космос разгонный блок Photon, а его на начальную околоземную орбиту — ракета Electron. Как раз на стартах этого носителя компания и намеревается сосредоточиться в ближайшее время: речь идёт о незакрытых контрактах, связанных с Electron.