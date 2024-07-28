Американская космическая компания провела испытания надувного модуля

Этот модуль входит в структуру перспективной околоземной орбитальной станции Orbital Reef. Испытания предполагали проверку модуля на прочность путём нагнетания избыточного давления. Объём аппарата — 300 кубических метров.

Согласно критериям испытаний, LIFE удовлетворяет требованиям безопасности NASA. За показатель результативности было принято максимальное давление на разрыв на уровне 60,8 фунтов на квадратный дюйм — стандарт NASA. Тогда как надувной модуль разорвался при давлении 74 фунта на квадратный дюйм, что близко к результату первого испытания в 77 фунтов.