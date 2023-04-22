Американская криптобиржа Binance снова начала принимать карты российских банков

С карт можно как пополнять депозиты, так и выводить рубли. Поддерживаются Visa, MasterCard, выпущенные в России, даже карты «Мир». Пополнение счёта на бирже происходит через платёжный шлюз Qiwi.

Депозиты можно пополнять как в российских рублях, так и в турецких лирах, британских фунтах, евро, казахстанском тенге и в других валютах. При этом долларов США в списке нет.

Как отмечается, никаких проблем при конвертации рублей в криптовалюту не возникает. Для вывода рубля установлены лимиты: от 4300 до 200 тысяч рублей.