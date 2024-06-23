Американская медтех компания раскрыла, какие данные в феврале выкрали хакеры

Компания заплатила злоумышленникам $22 млн, но история на этом не закончилась. Поэтому в апреле Change Healthcare предупредила о попадании к хакерам медицинских данных «значительной части людей в Америке».

Сообщается об утечке чеков, подтверждающих оплату рецептурных препаратов, документов с медицинскими претензиями к аптекам и клиникам. В утечку входят имена и фамилии, даты рождения, номера телефонов, адреса электронной почты, данные паспортов.

Но, кроме этих данных, компания призналась в утечке информации о медицинском страховании, полисах, регистрационных документах в страховых компаниях, идентификационных номерах плательщиков. А также о номерах медицинских карт, поставщиков услуг, диагнозов, лекарств, результатов анализов, рентгеновских и прочих снимков, данных о лечении и уходе.

При этом в Change Healthcare всё ещё не установили всех пользователей, чьи данные оказались у хакеров.