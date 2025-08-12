Американская Micron продолжила выигрывать от ИИ-гонки и повысила прогноз

Сейчас компания ожидает квартальную выручку около 11,2 млрд долларов (±100 млн), что выше прежней оценки в 10,7 млрд (±300 млн). Прогноз скорректированной валовой прибыли также вырос — до 44,5% (±0,5%) против прежних 42% (±1%).

Micron объясняет рост улучшением цен, особенно на DRAM-чипы, а также высоким спросом на HBM-память, необходимую для мощных ИИ-центров обработки данных. Ограниченные поставки таких чипов позволяют производителю устанавливать более высокие цены.

Аналитики отмечают, что это заметное изменение для отрасли, где раньше производителям приходилось работать с более низкими маржами.

Micron также прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в 4 квартале на уровне 2,85 доллара (±0,07), что выше предыдущей оценки в 2,50 доллара (±0,15).