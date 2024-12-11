Американская оборонная компания Lockheed Martin запустит свой аналог 5G

На орбиту будет запущен компактный космический аппарат «размером с мини-холодильник», построенный на базе Terran Orbital Zuma — платформы, используемой Lockheed Martin для военной сети Агентства по космическому развитию. Спутник будет оснащён инфракрасным датчиком и полезной нагрузкой для развёртывания связи 5G, которые предназначены «для удовлетворения растущего спроса Пентагона на вседоменные сети, обеспечивающие бесперебойную связь космических объектов с наземными, морскими и воздушными силами».

Согласно информации портала SpaceNews, полезная нагрузка 5G, описанная как «обеспечивающая сеть, подобную сотовой», повысит устойчивость военных спутниковых группировок, одновременно обеспечивая обмен данными в режиме реального времени и улучшая координацию во время военных учений.

Отмечается, что встроенный инфракрасный датчик впервые применит технологию оперативной обработки данных и получения высококачественных изображений в космосе, потенциально предназначенных для военного применения.