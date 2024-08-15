Американская оборонная компания сократит штат на своих космических объектах

Представитель Northrop Grumman заявил, что они уведомили сотрудников, которых коснётся увольнение, и уже начали работу по подбору вакансий для них внутри компании. Отмечается, что это последний раунд увольнений после предшествующей волны, в результате которой 600 сотрудников были переведены в другие подразделения.

Увольнения происходят, несмотря на рост космического сектора и соответствующих бизнес-направлений, особенно в области военных программ Northrop Grumman, но без указания конкретных причин. Компания является крупным работодателем с численностью около 100 тысяч сотрудников по всему миру.

Однако портал SpaceNews отмечает, что фоном для этих увольнений служит недавняя отмена программы Космическими силами США, которые прекратили многомиллиардный проект по созданию военного спутника связи. К тому же наблюдается сокращение доходов и в некоторых программах NASA, включая миссии Commercial Resupply Services и Habitation and Logistics Outpost для лунной программы Artemis, что также может способствовать сокращению персонала.