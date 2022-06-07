Американская прокуратура завела дело на Twitter из-за отказа раскрыть данные о поддельных аккаунтах

После заявления бизнесмена прокуратура Техаса заинтересовалась ситуацией и потребовала у Twitter предоставить детализированную информацию по 23 пунктам, в том числе о монетизируемых пользователях и фейковых аккаунтах за каждый месяц с 2017 года и до настоящего времени. Необходимо разбить эту информацию по категориям: фальшивая учётная запись, спам-аккаунт и бот-аккаунт, если таковые у Twitter имеются.

Ряд экспертов выразили удивление по поводу происходящего. Как правило, подобные ситуации не рассматриваются на уровне штата, к тому же местные власти обычно не втягиваются к столь скрупулёзные расследования. А если дело касается компаний такого масштаба, как Twitter, то разбирается в проблеме федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам.