Американская Qualcomm возобновила сотрудничество с Huawei

”Каждая американская компания в определенной степени подлежит правительственному регулированию торговли. Но на самом деле Qualcomm уже возобновила поставки продукции по заказу Huawei и всячески пытается обеспечить поставки в будущем”, — рассказал генеральный директор Qualcomm Стив Моренков.

Напомним, что на сегодняшний день ситуация такая: абсолютно все американские компании, желающие сотрудничать с китайскими партнерами, находящимися под санкциями, должны получать лицензию на торговлю. И китайская Huawei как раз находится в числе таких “санкционных” компаний.