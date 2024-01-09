Американская ракета Vulcan Centaur впервые отправила к Луне модуль Peregrine

ULA разрабатывала носитель 17 лет. Запуск всё время откладывался из-за проблем в ходе разработки двух метаново-кислородных двигателей BE-4 под первую ступень от компании Blue Origin. Вторая ступень оснащена двумя водородно-кислородными двигателями RL10, разработанными компанией Aerojet Rocketdyne.

Максимальная грузоподъёмность ракеты — 7 тонн для геостационарной орбиты и 27,2 тонны для низкой околоземной орбиты. Грузоподъёмность носителя можно изменять, добавляя или убирая боковые ускорители.

Vulcan Centaur стартовала с мыса Канаверал 8 января с лунным посадочным модулем Peregrine от частной компании Astrobotic Technologies. На борту модуля находится 20 полезных нагрузок из разных стран для проведения различных исследований на Луне. В них входят 5 приборов от NASA, которые необходимы на Луне в рамках программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services).