Американская ракета Vulcan Centaur выведет в космос экспериментальный спутник

Опубликовано 24 июля 2024, 13:30
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Американская ракета Vulcan Centaur выведет в космос экспериментальный спутникДля ВВС США
Издание ArsTechnica сообщило, что в США готовятся ко второму испытательному запуску ракеты-носителя Vulcan Centaur с полезной нагрузкой для Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США.
© United Launch Alliance
Разработчик носителя — американская космическая компания United Launch Alliance (ULA). В случае успешного запуска Vulcan Centaur выведет на геосинхронную орбиту демонстрационный экспериментальный спутник USSF-106. Этот аппарат необходим для тестирования спутниковой навигации следующего поколения в интересах нацбезопасности США.
Официально дата запуска ракеты не сообщается. Но, согласно нескольким разрозненным источникам, Vulcan Centaur должна быть запущена 16 сентября.