Американская ракета Vulcan Centaur выведет в космос экспериментальный спутник

Разработчик носителя — американская космическая компания United Launch Alliance (ULA). В случае успешного запуска Vulcan Centaur выведет на геосинхронную орбиту демонстрационный экспериментальный спутник USSF-106. Этот аппарат необходим для тестирования спутниковой навигации следующего поколения в интересах нацбезопасности США.

Официально дата запуска ракеты не сообщается. Но, согласно нескольким разрозненным источникам, Vulcan Centaur должна быть запущена 16 сентября.