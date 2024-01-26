Американская разведка намерена сделать из ИИ инструмент против Китая и других стран

Как пишет Bloomberg, американская разведка хочет использовать ИИ в качестве инструмента против Китая, но при условии, что технологии можно доверять. Американцы опасаются утечек своих секретных данных при использовании ИИ для разведки.

По информации агентства, одно из подразделений офиса директора Национальной разведки США пытается взаимодействовать с различными технологическими компаниями и колледжами для разработок в этой области, но как продвигается дело и какие это компании, — неизвестно.

Намерения разведывательного сообщества США не скрывает и ЦРУ. Так, по словам главного технического директора ЦРУ Нанда Мулчандани, ИИ потенциально повышает производительность благодаря обработке огромных объёмов данных и поиска закономерностей и связей, которые человеку трудно или даже невозможно распознать. В этом представитель американских спецслужб видит способ конкурировать с численным преимуществом Китая в разведывательных кадрах.

«Разведывательное сообщество хочет извлечь выгоду из больших языковых моделей за пределами (страны), но есть много неизведанного ... Конечная цель — иметь возможность работать с моделью, доверяя ей», — приводит Bloomberg слова специалиста по данным Тима Маккиннона, руководителя одного из проектов офиса директора Национальной разведки США под названием Bengal.