Американская разведка признала российский ядерный арсенал самым мощным в мире

Ни одна страна в мире больше не располагает таким разнообразием ядерного оружия и различных систем, как Россия. В отчёте указано, что Россия «считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять силам США и союзников».

Сообщается и о том, что «Москва модернизирует ядерные ракеты дальнего действия и подводные системы доставки», способные обходить американские противоракетные системы. Расширяется линейка нестратегических систем, являющаяся «обширной, разнообразной и современной».

«Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия», — также сказано в докладе американского разведывательного сообщества.