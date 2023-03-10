Американская разведка признала Россию самой крупной для США киберугрозой

В докладе отмечено, что хотя Россия не достигла тех масштабов угрозы, интенсивности кибератак и их результативности, которые ожидала американская сторона в ходе СВО, но всё равно остаётся ключевой опасностью для Штатов. При этом Россия регулярно «оттачивает и применяет свои кибервозможности» для шпионажа, «операций влияния» и наступательных действий, причём в союзных и партнёрских для США странах тоже.

В США считают, что в распоряжении России находятся такие киберсистемы, которые позволяют нашей стране рассматривать кибервмешательства как «внешнеполитический инструмент, позволяющий влиять на принятие решений в зарубежных странах».

«Россия уделяет повышенное внимание совершенствованию возможностей для атак критической инфраструктуры, включая подводные кабели и промышленные системы управления в США, а также союзных и партнёрских странах», — сказано в докладе американской разведки.