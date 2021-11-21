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Американская разведка: шансы «военного вторжения» России на Украину увеличатся с похолоданиемОчередная провокация?
В сети появились свежие сведения, собранные разведкой Соединённых Штатов. Так, из них следует, что американские специалисты обнаружили связь между «военным вторжением» России на территорию Украины и похолоданием.
В своём обращении к европейским союзникам, представители разведки США заявили, что похолодание — важный фактор в росте вероятности российской атаки на Киев.
Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.
CBS News со ссылкой на источники
Напомним, что ранее российский генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев открыто заявил о нагнетании обстановки у западных границ России со стороны США. Примером тому он назвал масштабные учения с союзниками в Чёрном море.
Источник: CBS News