Американская разведка: шансы «военного вторжения» России на Украину увеличатся с похолоданием

Очередная провокация?

В сети появились свежие сведения, собранные разведкой Соединённых Штатов. Так, из них следует, что американские специалисты обнаружили связь между «военным вторжением» России на территорию Украины и похолоданием.