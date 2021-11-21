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Американская разведка: шансы «военного вторжения» России на Украину увеличатся с похолоданием

Очередная провокация?
В сети появились свежие сведения, собранные разведкой Соединённых Штатов. Так, из них следует, что американские специалисты обнаружили связь между «военным вторжением» России на территорию Украины и похолоданием.
Американская разведка: шансы «военного вторжения» России на Украину увеличатся с похолоданием

В своём обращении к европейским союзникам, представители разведки США заявили, что похолодание — важный фактор в росте вероятности российской атаки на Киев.

Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада.

CBS News со ссылкой на источники

Напомним, что ранее российский генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев открыто заявил о нагнетании обстановки у западных границ России со стороны США. Примером тому он назвал масштабные учения с союзниками в Чёрном море.

Источник: CBS News
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