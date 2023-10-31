Наука и технологии
19:27, 31 октября 2023
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Американская Rocket Lab всё же запустит в 2024 году свой зонд к Венере

Проект пытаются реализовать с 2022 года

Американская космическая компания Rocket Lab назвала дату отправки к Венере первого частного зонда. Это собственная разработка компании, проект которой был заморожен в 2023 году по неназванным причинам. А работы начались в 2022.

Американская Rocket Lab всё же запустит в 2024 году свой зонд к Венере

© NASA

Планируется, что венерианский зонд Venus Life Finder будет отправлен в космос 30 декабря 2024 года, а прибудет к планете в мае 2025 года. Зонд будет исследовать облака Венеры в поисках органических молекул.

Venus Life Finder будет состоит из передней части в виде усечённого конуса, покрытого теплозащитным экраном, и задней полусферы, содержащей алюминиевый герметичный корпус под давлением, в котором разместят бортовой компьютер, радиостанция ​​и различные приборы. Автофлуоресцентный нефелометр — оптический прибор для химического количественного анализа — будет использован как полезная нагрузка.

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