Американская Rocket Lab запустила на орбиту японский радиолокационный спутник

Запуск ракеты-носителя Electron состоялся 12 марта со стартовой площадки № 1 в Новой Зеландии. Через 54 минуты спутник был выведен на орбиту.

StriX-3 — четвёртый спутник из серии выведенных на орбиту космических аппаратов компании Synspective. Ранее компания запускала спутники в декабре 2020 года, в феврале и сентябре 2022.