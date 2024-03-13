Американская Rocket Lab запустила на орбиту японский радиолокационный спутник

Опубликовано 13 марта 2024, 23:04
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Американская Rocket Lab запустила на орбиту японский радиолокационный спутникУже четвёртый
Американская космическая компания Rocket Lab запустила радиолокационный спутник для японской компании Synspective. Спутник под названием StriX-3 был выведен на солнечно-синхронную орбиту.
© Rocket Lab
Запуск ракеты-носителя Electron состоялся 12 марта со стартовой площадки № 1 в Новой Зеландии. Через 54 минуты спутник был выведен на орбиту.
StriX-3 — четвёртый спутник из серии выведенных на орбиту космических аппаратов компании Synspective. Ранее компания запускала спутники в декабре 2020 года, в феврале и сентябре 2022.