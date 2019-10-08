Американская управляемая авиабомба успешно прошла испытания

Что важно, разработка миниатюрной бомбы ведется еще с 2016 года силами американских инженеров числящихся в рядах военно-воздушных сил США. Длина орудия составляет 1,06 м, а его диаметр — 11,4 см. А благодаря раскладывающимся крыльям бомбы, размах которых имеет 71 см, орудие в состоянии корректировать траекторию своего падения на цель.

К слову, в данных испытаниях участвовал обе версии GBU-69/B: базовая и модифицированная под названием Block 1, имеющая двухсторонний канал связи с запустившим боеприпас аппаратом.