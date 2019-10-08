Наука и технологии
Сегодня 14:23
Американская управляемая авиабомба успешно прошла испытания
Причем испытывали сразу две ее вариации
Издание Jane's рассказало, что американские военные успешно испытали корректируемую миниатюрную бомбу типа GBU-69/B. Для этого они сбросили ее на заранее обозначенный автомобиль при помощи ударного беспилотного летательного аппарата.
Что важно, разработка миниатюрной бомбы ведется еще с 2016 года силами американских инженеров числящихся в рядах военно-воздушных сил США. Длина орудия составляет 1,06 м, а его диаметр — 11,4 см. А благодаря раскладывающимся крыльям бомбы, размах которых имеет 71 см, орудие в состоянии корректировать траекторию своего падения на цель.
К слову, в данных испытаниях участвовал обе версии GBU-69/B: базовая и модифицированная под названием Block 1, имеющая двухсторонний канал связи с запустившим боеприпас аппаратом.
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