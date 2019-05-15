Американские автоматчики смогут стрелять почти на километр

Командование Морской пехоты США запросило новое оптическое снаряжение для стрелкового оружия. Комплектами Squad Common Optic планируется оснастить карабины M4, а также на автоматические винтовки M4A1 и M27.

Оптика Squad Common Optic обеспечивает восьмикратное увеличение. Она позволяет стрелять, уверенно попадая в цель, на расстоянии до 900 метров.

Такие параметры представляют существенный шаг вперёд по сравнению с современной оптикой с четырехкратным увеличением, которая сейчас используется в прицелах морской пехоты. Командование планирует заказать до 30 тысяч новых прицельных комплектов.