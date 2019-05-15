Ferra

Американские автоматчики смогут стрелять почти на километр

Морпехи получат инновационную оптику

Командование Морской пехоты США запросило новое оптическое снаряжение для стрелкового оружия. Комплектами Squad Common Optic планируется оснастить карабины M4, а также на автоматические винтовки M4A1 и M27.

Оптика Squad Common Optic обеспечивает восьмикратное увеличение. Она позволяет стрелять, уверенно попадая в цель, на расстоянии до 900 метров.

Такие параметры представляют существенный шаг вперёд по сравнению с современной оптикой с четырехкратным увеличением, которая сейчас используется в прицелах морской пехоты. Командование планирует заказать до 30 тысяч новых прицельных комплектов.

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