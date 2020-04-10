Американские бомбардировщики оснастят десятками гиперзвуковых ракет за раз

Об этом заявил начальник командования глобальных ударов ВВС США генерал Тимоти Рэя, интервью с которым еще только выйдет в майском выпуске журнала. Именно там он заявил о том, что в его планы входит модернизация оставшихся самолетов B-1B после того, как военно-воздушные силы США выведут около 17 таких летательных аппарата из эксплуатации.

Так, в рамках модернизации планируется установка новых внешних держателей, на которых будут подвешены гиперзвуковые ракеты будущего AGM-183A. В общей сложности на бомбардировщике планируется разместить до 31 подобных изделий.