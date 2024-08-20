Наука и технологии
Опубликовано 20 августа 2024, 07:20
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Американские чиновники призвали снять санкции с Huawei

Неожиданный разворот
Калифорнийские сенаторы Алекс Падилья и Зои Лофгрен обратились к Министерству торговли США с просьбой пересмотреть санкции против Huawei.
Американские чиновники призвали снять санкции с Huawei
© Ferra

В письме они выразили обеспокоенность, что дальнейшие ограничения могут негативно сказаться на конкурентоспособности американских компаний, особенно в сфере полупроводников.

Сенаторы отметили, что односторонние меры могут привести к отставанию США в технологической гонке, так как китайские компании продолжают развиваться, несмотря на санкции.

Калифорния, где сосредоточены крупные производители чипов, такие как LAM Research и Applied Materials, может понести серьезные убытки, если эти рынки будут закрыты.

В связи с этим политики призвали приостановить введение новых ограничений до тех пор, пока не будет проведен анализ их последствий для экономики США.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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