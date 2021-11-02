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Американские диетологи рассказали про идеальные для похудания продукты

Их их можно найти в обычном магазине
Врачи-диетологи из США назвали продукты и способы их употребления, которые идеально подойдут людям, желающим похудеть.
Американские диетологи рассказали про идеальные для похудания продукты

Триста Бест советует желающим похудеть включить в рацион авокадо. По ее словам, сочетание клетчатки и полезных жиров в авокадо положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес. Она рекомендует худеющим есть авокадо с тостами из цельнозернового хлеба на завтрак, а вечером добавить его к ужину. Утренняя порция поможет дольше оставаться сытым в течении дня, а вечерняя поможет скорейшему перевариванию тяжелой пищи.

Диетолог Лиза Ричардс советует не забывать про яблоки. Она утверждает, что это один из лучших фруктов для желающих сбросить лишний вес.

В одном яблоке может содержаться до четырех граммов клетчатки, которая ускорит метаболизм и поможет дольше оставаться сытым. На переваривание яблок организму требуется много энергии, что значительно повышает обмен веществ.

Лиза Ричардс
Нутрициолог, автор серии книг о похудании

Кроме того, Ричардс отрицает, что углеводы являются главным врагом диеты. Она уточнила, что цельнозерновые продукты помогут в борьбе с лишним весом. По ее словам, цельнозерновые продукты не подвергаются обработке, при которой теряются витамины, минеральные вещества и клетчатка. Они способствуют очистке организма и улучшению обмена веществ.

Другим отличным источником клетчатки Ричардс считает брокколи. Так как, в небольшом количестве брокколи может содержаться до пяти граммов клетчатки. Этот овощ помогает ускорить метаболизм, а кроме того, налаживает правильную работу кишечника.

Она советует худеющим есть брокколи три-четыре раза в неделю, чтобы оздоровить пищеварительный тракт и оптимизировать обмен веществ.

Источник: She Finds