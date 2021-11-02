Американские диетологи рассказали про идеальные для похудания продукты

Американские диетологи рассказали про идеальные для похудания продуктыИх их можно найти в обычном магазине
Триста Бест советует желающим похудеть включить в рацион авокадо. По ее словам, сочетание клетчатки и полезных жиров в авокадо положительно влияет на обмен веществ, уменьшает количество воспалительных процессов в организме и помогает быстрее сбросить вес. Она рекомендует худеющим есть авокадо с тостами из цельнозернового хлеба на завтрак, а вечером добавить его к ужину. Утренняя порция поможет дольше оставаться сытым в течении дня, а вечерняя поможет скорейшему перевариванию тяжелой пищи.
Диетолог Лиза Ричардс советует не забывать про яблоки. Она утверждает, что это один из лучших фруктов для желающих сбросить лишний вес.
В одном яблоке может содержаться до четырех граммов клетчатки, которая ускорит метаболизм и поможет дольше оставаться сытым. На переваривание яблок организму требуется много энергии, что значительно повышает обмен веществ.
Кроме того, Ричардс отрицает, что углеводы являются главным врагом диеты. Она уточнила, что цельнозерновые продукты помогут в борьбе с лишним весом. По ее словам, цельнозерновые продукты не подвергаются обработке, при которой теряются витамины, минеральные вещества и клетчатка. Они способствуют очистке организма и улучшению обмена веществ.
Другим отличным источником клетчатки Ричардс считает брокколи. Так как, в небольшом количестве брокколи может содержаться до пяти граммов клетчатки. Этот овощ помогает ускорить метаболизм, а кроме того, налаживает правильную работу кишечника.
Она советует худеющим есть брокколи три-четыре раза в неделю, чтобы оздоровить пищеварительный тракт и оптимизировать обмен веществ.