Американские диетологи рассказали про идеальные для похудания продукты

Кроме того, Ричардс отрицает, что углеводы являются главным врагом диеты. Она уточнила, что цельнозерновые продукты помогут в борьбе с лишним весом. По ее словам, цельнозерновые продукты не подвергаются обработке, при которой теряются витамины, минеральные вещества и клетчатка. Они способствуют очистке организма и улучшению обмена веществ.



Другим отличным источником клетчатки Ричардс считает брокколи. Так как, в небольшом количестве брокколи может содержаться до пяти граммов клетчатки. Этот овощ помогает ускорить метаболизм, а кроме того, налаживает правильную работу кишечника.



Она советует худеющим есть брокколи три-четыре раза в неделю, чтобы оздоровить пищеварительный тракт и оптимизировать обмен веществ.