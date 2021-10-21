Американские эксперты оценили "тюнингованный" боевыми ракетами российский транспортный корабль

“Суда класса "Иван Папанин" могут быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр-К", которые вызвали шум в 2010 году, когда производитель оружия объявил, что ракету можно перевозить и запускать из морских контейнеров”, — пишет издание 19fortyfive. Автор отмечает, что судна типа «Иван Папанин» получили крепкий корпус, который позволяет двигаться рефрижераторам во льдах без поддержки ледоколов. Корабли смогут доставлять грузы на исследовательские и военные базы в Арктике.

Новый комплекс превратит данные корабли в полноценный вооруженный транспорт. Однако, издание подчеркивает, что для эффективного использования ракет потребуется установка дополнительного оборудования.

“В частности, в то время как "Калибр" является оружием с GPS-навигацией, которое может поражать цели на большой дальности на основе данных о прицеливании, передаваемых с удаленных судов и спутников, "Ивану Папанину" потребуется надежная система передачи данных, чтобы в полной мере использовать дальность действия "Калибра"”, — отмечает автор статьи.