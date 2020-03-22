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Американские эксперты указали на главный недостаток российского бомбардировщика Ту-160
При этом модернизированная версия самолета уже наготове
Американские эксперты, на “страницах” издания The National Interest, указали на главный недостаток российско-советского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
По их словам, в целом, у аппарата отсутствуют серьезные конструктивные недостатки и единственный из них, который можно мало-мальски выделить на общем фоне — это отсутствие использования в нем стелс-технологий.
”Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных”, — написали о Ту-160 американские журналисты.
К слову, стоит отметить, что буквально в ноябре 2019 года Казанский авиационный завод объявил о завершении сборки обновленного модернизированного Ту-160М. Что же касательно серийного производства нового аппарата, то оно должно начаться там же, в Казани, в 2021 году.