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Американские F-35 впервые перехватили российские истребители
Но при этом самолеты принадлежали не вооруженным силам США
В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
Все произошло в рамках усилий НАТО по наблюдению за полетами российских военных самолетов — именно тогда два F-35A были подняты в воздух и, совместно с самолетами Королевских военно-воздушных сил Великобритании, перехватили два российских Ту-142, а также сопровождавший их истребитель МиГ-31.
Напомним, что судя по имеющимся данным, на начало 2020 года общее число построенных F-35, в разных вариациях, для различных заказчиков составляло 500 единиц. В конечном итоге их число должно возрасти до 3 тыс единиц техники.