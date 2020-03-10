Американские F-35 впервые перехватили российские истребители

Все произошло в рамках усилий НАТО по наблюдению за полетами российских военных самолетов — именно тогда два F-35A были подняты в воздух и, совместно с самолетами Королевских военно-воздушных сил Великобритании, перехватили два российских Ту-142, а также сопровождавший их истребитель МиГ-31.

Напомним, что судя по имеющимся данным, на начало 2020 года общее число построенных F-35, в разных вариациях, для различных заказчиков составляло 500 единиц. В конечном итоге их число должно возрасти до 3 тыс единиц техники.