Американские инженеры создали сверхточные атомные часы

Для управления современными кораблями требуется очень точное время. Например, системы GPS полагаются на сигналы со спутников, и даже небольшие ошибки во времени измерения приводят к серьезным погрешностям в определении координат – сотни метров, что критично для военных судов.

Существующие корабельные часы достаточно прочные, чтобы работать в условиях качки, но их точность намного ниже, чем у лабораторных моделей. Новое изобретение призвано заполнить этот пробел.

Часы используют колебания молекул йода и весят всего 26 килограмм – примерно как три обувные коробки. Это позволяет устанавливать их на большинстве кораблей. При этом точность новинки в тысячу раз выше, чем у стандартных корабельных часов.

Разработчики совместно с военно-морскими силами Новой Зеландии уже испытали часы на судне HMNZS Aotearoa во время трехнедельного плавания по Тихому Океану. Тесты показали, что точность часов в море практически не отличается от лабораторной – погрешность всего 300 триллионных долей секунды в сутки.

Сейчас инженеры работают над уменьшением часов, чтобы их можно было устанавливать на спутники связи.