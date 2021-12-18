Американские истребители F-35 получат новые средства для постановки помех

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Американские истребители F-35 получат новые средства для постановки помехЭто повысит ТТХ самолётов
Производитель самолётов F-35 Lightning II компания Lockheed Martin подписала контракт на модернизацию станции радиоэлектронных помех, установленных в самолётах. Подрядчиком выступает компания BAE Systems, стоимость контракта — $493 млн.
Подрядчик поставит оборудование для усовершенствования станций РЭП, что позволит повысить качество и уровень обнаружения, классификации и постановки помех.
Отмечается, что модульная архитектура станций позволит ускорить обновление ПО на всех истребителях F-35.
Источник: Defence Blog