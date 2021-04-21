Американские истребители можно будет «обновлять» через встроенный магазин приложений

Разумеется, речь идёт о программном «обновлении» истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Как пишет The Drive, пилоты смогут «расширять функциональность своих самолётов путём загрузки тех или иных приложений».

Назвать свежий проект решили Fighter Optimization eXperiment (FoX). При этом первичные испытания наземного характера уже прошли в марте на авиабазе ВВС США «Неллис».