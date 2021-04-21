Наука и технологии
Сегодня в 16:34
Американские истребители можно будет «обновлять» через встроенный магазин приложений
Первичные испытания новейшей инициативы уже успешно завершены
Американские истребители оснастят очень необычной функцией — их можно будет «обновлять» через встроенный магазин приложений. Это станет возможно благодаря оснащению летательных аппаратов специальными планшетами.
Разумеется, речь идёт о программном «обновлении» истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A. Как пишет The Drive, пилоты смогут «расширять функциональность своих самолётов путём загрузки тех или иных приложений».
Назвать свежий проект решили Fighter Optimization eXperiment (FoX). При этом первичные испытания наземного характера уже прошли в марте на авиабазе ВВС США «Неллис».
Во время их проведения пилот истребителя установил сразу два приложения. Одно из них помогает в преодолении вражеских систем противовоздушной обороны, а другое отвечает за подключение системы новейшего искусственного интеллекта.