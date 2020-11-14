Американские истребители оснастят "лучами смерти"

Уже к середине 2020-х годов, ВВС США намерено разместить системы лазерного оружия на новейших боевых летательных аппаратах, пишет Popular Mechanics. При этом основным фаворитом американских военных является лазерная система SHiELD, способная защитить истребители от приближающихся ракет.

Стоит отметить, что по мнению экспертов, в случае, если США все же установит “лучи смерти” на собственные истребители, то данное оружие станет первой в мире активной системой противоракетной обороны, установленной на боевые самолеты. Чем ответят на это Россия и Китай, пока неизвестно.