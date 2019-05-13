Американские истребители смогут полностью уничтожить вражеские ПРО

Американские истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат новые сверхзвуковые ракеты AARGM-ER. Об этом сообщило издание The Drive.

Название расшифровывается как Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range — продвинутая противорадиолокационная управляемая ракета повышенной дальности. Она предназначена для для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.

Ракета разрабатывается на основе AGM-88E. По словам менеджеру программы Главного управления вооружения ВМС США Мэтью Коммерфорда (Matthew Commerford), AARGM-ER обеспечит туже разрушительную силу, но при меньших габаритах.

AARGM-ER AGM-88G унаследовала систему управления и наведения, но отличается модульным боевым отсеком и компактной боеголовкой. Ракета планируется размешать во внутреннем отсеке F-35A Lightning II и F-35C Lightning II, но для F-35B Lightning II она уже слишком велика.

Испытания AGM-88G запланированы на 2021 год. Она начнёт серийно устанавливаться на истребители с 2025 года.