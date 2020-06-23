Как показали исследования, налоги на сахар действительно могут быть эффективным способом снижения объемов потребляемого рафинированного сахара. А это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на общественное здоровье, поскольку именно повышенное потребление сахара из таких продуктов, как мороженое, лимонады, фруктовые соки и конфеты, влечет за собой увеличение вероятности развития онкологических заболеваний, диабета, сосудистых болезней и многих других.

Американские кардиологи предложили ввести новые налоги на сахар. Благодаря компьютерной модели специалисты обнаружили, что самыми эффективными являются многоуровневые налоги, которые базируются на общем уровне сахара, а также налоги на содержание сахара, основанные на объеме сахара в конкретном продукте.

”Наши выводы свидетельствуют о том, что лучше всего было бы использовать многоуровневый фиксированный налог на содержание сахара, сокращая потребление потребителями, а также поощряя переформулировку производителей с целью снижения содержания сахара в их продуктах”, - предложили кардиологи.