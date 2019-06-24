Американские хакеры атаковали Иран

В качестве двух основных причин кибератак называются создание ядерного оружия Ираном и “месть” за сбитый американский разведывательный беспилотник «Тритон». Целью же атак, по словам американских источников, были компьютерные системы, отвечавшие ранее за нападение Ирана на американские танкер и беспилотник. Кибератака координировалась через Центральное американское командование, находящееся на Ближнем Востоке.

Напомним, что все эти боевые действия происходят на фоне заявлений Трампа о подготовке нового пакета антииранских санкций, в первую очередь направленных на сдерживание разработки ядерного оружия Ираном.