Американские компании объявили о готовности к атакам российских хакеров

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Американские компании объявили о готовности к атакам российских хакеровЯкобы их предупредила разведка
Американские чиновники, отвечающие за безопасность информационной инфраструктуры, предупредили компании о возможных кибератаках со стороны российских хакеров.
Об этом заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис. Он сказал, что о готовящихся атаках российских хакеров, власти предупредила разведка. Эту информацию подтвердили и в Агентстве национальной безопасности США, отметив, что российские киберспециалисты на данный момент думают совершать атаки или нет.
«Мы знаем, что это часть российского плана действий — использовать вредоносную кибератаку, будь то через спонсируемую государством организацию или через связанные с преступностью группы», — сообщила руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли.