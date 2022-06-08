Американские компании объявили о готовности к атакам российских хакеров

Об этом заявил директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис. Он сказал, что о готовящихся атаках российских хакеров, власти предупредила разведка. Эту информацию подтвердили и в Агентстве национальной безопасности США, отметив, что российские киберспециалисты на данный момент думают совершать атаки или нет.

«Мы знаем, что это часть российского плана действий — использовать вредоносную кибератаку, будь то через спонсируемую государством организацию или через связанные с преступностью группы», — сообщила руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли.