Американские компании отреагировали на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Так, Google, в ответ на обвинения во вмешательстве в выборы со стороны “Роскомнадзора”, заявила о том, что она поддерживает ответственную политическую рекламу в том случае, если она соответствует местным законам. Что важно, поисковый гигант при этом не уточнил, занимался ли он распространением политической рекламы именно в день выборов на территории России.

Что касательно Facebook, то в компании Марка Цукерберга ответили буквально следующее на претензии со стороны “Роскомнадзора”: “Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook”. Российская же пресс-служба компании добавила в разговоре с “Интерфаксом”, что если компания все же получает обращение о нарушении местного законодательства рекламой, то данное обращение обязательно рассматривается и по итогу компания принимает соответствующие меры.