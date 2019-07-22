Американские компании решат судьбу Huawei на встрече в Белом доме

Агентство Reuters сообщает, что уже сегодня в Белом доме состоится встреча, на которой крупнейшие технологические компании США попытаются устранить возникшее недоразумение. Ссылаясь на пару неназванных источников, издание сообщает, что эту встречу будут проводить экономический советник Лоуренс Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин. Факт встречи подтвердил чиновник из Белого дома, также отметив, что на мероприятии будут присутствовать представители Google и Micron. Но этот же источник уточнил, что встреча проводится для обсуждения “экономических вопросов”. Он рассказал, что тема проблем с Huawei, вероятно, будет поднята, но “это не причина, по которой намечается собрание", заявил чиновник. На встрече также ожидается участие Broadcom, Microsoft, Qualcomm и Intel.