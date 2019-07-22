Агентство Reuters сообщает, что уже сегодня в Белом доме состоится встреча, на которой крупнейшие технологические компании США попытаются устранить возникшее недоразумение. Ссылаясь на пару неназванных источников, издание сообщает, что эту встречу будут проводить экономический советник Лоуренс Кудлоу и министр финансов Стивен Мнучин. Факт встречи подтвердил чиновник из Белого дома, также отметив, что на мероприятии будут присутствовать представители Google и Micron. Но этот же источник уточнил, что встреча проводится для обсуждения “экономических вопросов”. Он рассказал, что тема проблем с Huawei, вероятно, будет поднята, но “это не причина, по которой намечается собрание", заявил чиновник. На встрече также ожидается участие Broadcom, Microsoft, Qualcomm и Intel.
Наука и технологии
Сегодня 08:02
Американские компании решат судьбу Huawei на встрече в Белом доме
Но это не будет главной темой собрания
Три недели назад Дональд Трамп сказал: *“Американские компании могут продавать свое оборудование Huawei. Имеется в виду то оборудование, которое не угрожает национальной безопасности США”*. Но несмотря на это, китайская компания все еще остается в черном списке Министерства торговли Соединенных Штатов, что означает, что американские компании вынуждены обращаться к правительству для получения лицензии на торговлю с Huawei.
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