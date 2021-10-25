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Американские лётчики поучаствовали в учениях крупномасштабной войны с Россией

Учения проводились на Аляске
ВВС США провели на Аляске учения, в рамках которых репетировали полномасштабную войну с Россией. По этому сценарию американские истребители были переброшены на аэродром на острове Шемья, с которого должны были перехватить российские ракетоносцы и бомбардировщики, направляющиеся к территории США над Беринговым морем.
Американские лётчики поучаствовали в учениях крупномасштабной войны с Россией

Как заявил военный эксперт Дэвид Экс, американские ВВС с мая этого года отрабатывают срочное выведение самолетов с авиабаз и рассредоточение их по аэродромам поменьше в преддверии удара российских ракет. С этой целью проводятся многочисленные тренировки по отработке перебросок на небольшие посадочные площадки. В Командовании ВВС США считают, что при рассредоточении хоть какое-то количество самолетов уцелеет и сможет дать отпор русским.

К таким аэродромам относится Шемья, где прошли последние учения. Из минусов этого аэродрома автор назвал удаленность от основной территории, постоянные туманы и штормы в районе острова, а из плюсов - идеальное расположение для перехвата российских самолетов над Беринговым морем. Остров находится всего в 322 км от российского побережья.

Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами” - говорится в статье.

Источник: Forbes