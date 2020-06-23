Американские малозаметные эсминцы могут оснастить гиперзвуковым оружием

По крайней мере, именно об оснащении эсминцев типа Zumwalt новейшими ракетами просят в комитете Палаты представителей США по Вооруженным силам. Что самое интересное, подобная идея в свое время уже прорабатывалась, но была отложена из-за того, что ее посчитали не самым приоритетным вариантом модернизации корабля.

Эксперты отмечают, что оснащение Zumwalt гиперзвуковыми ракетами, разработанными в рамках инициативы Prompt Global Strike, “вдохнет” в военные корабли новую жизнь. Это особенно важно на фоне того, что эсминцы данной серии считаются достаточно “проблемными” по целой совокупности различных причин, в том числе из-за многочисленных технических недоработок, высокой цены и т.д.