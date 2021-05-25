Наука и технологии
Сегодня в 12:55
Американские моряки обнаружили под водой странные и быстрые объекты
Что это было — до сих пор неизвестно
В сети появилась информация о необычной находке представителей Военно-морских сил США. Они массово сообщают об обнаружении под водой странных объектов, двигавшихся с большой скоростью.
Что интересно, в зарубежное прессе объекты носят обозначение UFO (НЛО), при этом летающими они точно не являются. Военное Обозрение пишет, что в последнее время этой аббревиатурой в принципе принято называть любое «нечто», которое не удалось идентифицировать.
Американские военные также отметили, что ранее они ни с чем подобным не сталкивались. При этом они уточнили, что они уже «замечали в небе неопознанные летающие объекты», появлявшиеся недалеко от боевых кораблей.
Напомним, что ранее Пентагон официально подтвердил подлинность видеофрагментов с НЛО, пролетавшими вблизи кораблей американских ВМС.