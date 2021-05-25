Американские моряки обнаружили под водой странные и быстрые объекты

Что интересно, в зарубежное прессе объекты носят обозначение UFO (НЛО), при этом летающими они точно не являются. Военное Обозрение пишет, что в последнее время этой аббревиатурой в принципе принято называть любое «нечто», которое не удалось идентифицировать.

Американские военные также отметили, что ранее они ни с чем подобным не сталкивались. При этом они уточнили, что они уже «замечали в небе неопознанные летающие объекты», появлявшиеся недалеко от боевых кораблей.

Напомним, что ранее Пентагон официально подтвердил подлинность видеофрагментов с НЛО, пролетавшими вблизи кораблей американских ВМС.