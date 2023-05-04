Американские ограничения не смогли замедлить развитие ИИ в Китае

Компания NVIDIA создала варианты своих чипов для китайского рынка, замедленные для соответствия американским правилам. Эксперты отмечают, что новейший из них, NVIDIA H800, выполняет некоторые ИИ-задачи на 10-30% медленнее возможного.

Тем не менее, даже такие чипы компании помогают улучшить китайские разработки. Так, одна из крупнейших технологических компаний Китая Tencent Holdings оценила, что системы на основе NVIDIA H800 сократят время обучения их крупнейшей ИИ-системы более чем вдвое — с 11 дней до четырёх.

Отметим, что ограничения на экспорт микрочипов состоят из двух частей. Первая устанавливает предел возможности чипа вычислять чрезвычайно точные числа, что предназначено для ограничения суперкомпьютеров, применяемых в военных исследованиях. Второе ограничение касается скорости передачи данных между чипами, что влияет на искусственный интеллект.