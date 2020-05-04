Американские пчелы столкнулись с геноцидом со стороны азиатских шершней

Что интересно, на данный момент у ученых нет никаких предположений, как именно смертоносные шершни оказались на территории США. Но зато как пчеловоды, так и энтомологи находят огромное количество пчелиных кладбищ с обезглавленными насекомыми.

Одна из версий, пытающихся объяснить появление шершней на территории Соединенных Штатов, гласит, что они попали в страну вместе с грузоперевозками из Азии. При этом есть немалое количество экспертов, придерживающихся позиции, что все это было спланированной акцией.

”Если мы не сможем остановить шершней в ближайшие годы, это, вероятно, не удастся сделать уже никогда”, — заявил энтомолог из Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон Крис Луни.