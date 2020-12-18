Наука и технологии
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Американские пехотинцы тренировали стрельбу на «реалистично умирающих» роботах
Проект разрабатывался с 2016 года
В сети появилось видео, на котором американские пехотинцы тренируются в стрельбе. Для большей эффективности, обучаются они этому на «реалистично умирающих» роботах, верхняя часть которых создавалась с целью быть похожей на человеческую.
На военной базе, расположенной в Северной Каролине, прошли учебные стрельбища, в которых использовались роботы, пишет Daily Mail. Они, в момент попадания в них пуль, очень реалистично падали замертво, выкрикивая перед смертью ругательные фразы на 57 различных диалектах. Сообщается, что в общей сложности таких роботов было 45 штук.
Стоит отметить, что американские военные впервые заявили о планах использовать подобные мишени в далёком 2016 году. Тогда военное командование страны описало примерно таких же роботов, которых накануне использовали на учениях в Северной Каролине.