Американские пехотинцы тренировали стрельбу на «реалистично умирающих» роботах

На военной базе, расположенной в Северной Каролине, прошли учебные стрельбища, в которых использовались роботы, пишет Daily Mail. Они, в момент попадания в них пуль, очень реалистично падали замертво, выкрикивая перед смертью ругательные фразы на 57 различных диалектах. Сообщается, что в общей сложности таких роботов было 45 штук.

Стоит отметить, что американские военные впервые заявили о планах использовать подобные мишени в далёком 2016 году. Тогда военное командование страны описало примерно таких же роботов, которых накануне использовали на учениях в Северной Каролине.