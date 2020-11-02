Американские пилоты рассказали о тестировании советских МиГ во времена СССР

По словам участников испытаний, одной из основных задач, которая ставилась перед американскими летчиками, являлось выяснение всех тонкостей и основных уязвимостей советских истребителей. Это было необходимо для получения военными США преимущества над советскими машинами в воздухе.

Отметим, что по данным все тех же пилотов, проект тестирования советских боевых машин был закрыт в 1988 году. Но уже совсем скоро после этого военные вновь открыли схожую программу, в рамках которой тестировались уже другие истребители, включая МиГ-29 и Су-27.