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Американские подводные лодки могли создавать из некачественных материалов на протяжении десятилетий
А все из-за фальсификации документов
Международное агентство информации и новостей Associated Press, ссылаясь на судебные документы, опубликовало материал, в котором сообщается, что американские подводные лодки на протяжении десятилетий могли создавать из некачественных материалов.
Согласно данным источника, при производстве подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий применялась сталь низкого качество. Это, по словам авторов материала, связано с подделкой результатов лабораторных анализов материалов одним из сотрудников компании, поставляющих флоту стальные отливки. В частности, речь о компании Bradken.
Фальсификация результатов исследования как минимум подвергла моряков значительному риску при возникновении потенциальных происшествий. Кроме того, это могло повлиять и на проведение запланированных военных операций. На данный момент известно, что представители Bradken заключили соглашение об отсрочке судебного преследования, выплатив 10,5 млн долларов.