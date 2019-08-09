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Американские политики накажут Twitter за блокировку сторонников Трампа

Twitter уже разблокировал “неугодный” аккаунт
После того, как Twitter временно заблокировал аккаунт одного из сторонников действующего президента США, крупнейшие республиканцы во власти объявили о бойкоте рекламных расходов во “враждебных” социальных сетях. Напомним, что официальный аккаунт Митча Макконнелла был заблокирован в среду после того, как его команда опубликовала видео протестующих в Кентукки.

Правила пользования Twitter запрещают размещение видео, содержащее насилие, угрозы, в том числе и публикацию таких видео лицами, к которым угроза адресована. В видео, которое также транслировалось на Fox News, были показаны протестные крики по типу “черепаха-убийца” и выкрики из толпы, призывающие к насилию над политиком. И Twitter, в своем официальном обращении, заявил, что учетная запись Макконнелла была заблокирована, потому что видео “нарушило политику нашего сервиса”.

”Я поручил @nrcc немедленно прекратить все расходы с @Twitter, пока они не исправят свою непростительную цель @Team_Mitch. Мы будем твердо стоять с нашими друзьями против антиконсервативной предвзятости”, — написал в своем посте в четверг директор Национального республиканского комитета Конгресса Паркер Гамильтон Полинг.

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