Американские политики накажут Twitter за блокировку сторонников Трампа

Правила пользования Twitter запрещают размещение видео, содержащее насилие, угрозы, в том числе и публикацию таких видео лицами, к которым угроза адресована. В видео, которое также транслировалось на Fox News, были показаны протестные крики по типу “черепаха-убийца” и выкрики из толпы, призывающие к насилию над политиком. И Twitter, в своем официальном обращении, заявил, что учетная запись Макконнелла была заблокирована, потому что видео “нарушило политику нашего сервиса”.

”Я поручил @nrcc немедленно прекратить все расходы с @Twitter, пока они не исправят свою непростительную цель @Team_Mitch. Мы будем твердо стоять с нашими друзьями против антиконсервативной предвзятости”, — написал в своем посте в четверг директор Национального республиканского комитета Конгресса Паркер Гамильтон Полинг.