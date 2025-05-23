Американские пошлины на полупроводники вызвали протест у TSMC, Dell и HP

Крупнейший контрактный производитель чипов — TSMC — предупредил, что новые тарифы приведут к снижению спроса на продукцию клиентов, а значит, поставят под угрозу реализацию завода в Аризоне стоимостью $165 млрд.

Компания уже начала массовое производство чипов Apple в США, но заявляет, что мощностей не хватает. Dell отметила, что полупроводниковая промышленность США не готова удовлетворить текущие потребности, а HP заявила, что пошлины нанесут ущерб локальному производству и инновациям. Обе компании просят отменить запланированные меры.

Intel заняла особую позицию — поддерживает защиту американских чипов, но просит освободить от пошлин ключевое оборудование, включая продукцию ASML. Компания признает, что без импорта полная локализация невозможна без задержек и дополнительных расходов.

Все три компании сходятся во мнении: новые тарифы поднимут цены на электронику и замедлят развитие отрасли в США.