Американские роботы научились ходить там, где люди себя калечат

Инженеры компании научили гуманоидного робота Atlas выбирать путь для движения самостоятельно, несмотря на повышенную сложность обстановки. Робото самостоятельно изучает, оценивает и решает, куда и как именно он будет ставить свою ногу, чтобы не упасть. При это робот учитывает, пройдет ли по этому пути его же корпус и в случае, если нет, то выбирает иной путь для продвижения.

Данные, которые робот собирает с помощью различных датчиков на корпусе, используются им же для построения карты окружающего пространства, в которой выделяются отдельные поверхности, пригодные для постановки ноги. Далее Atlas планирует свой путь, где каждый его шаг соответствует одной вершине графа в алгоритме А*. Если же шаг не подходит, то робот его отбрасывает на ходу.

На самом деле все это выглядит одновременно очень впечатляюще и страшновато. С демонстрацией работы нового алгоритма вы можете ознакомиться далее: